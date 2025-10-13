Suche
    WM-Qualifikation heute: Nordirland - Deutschland

    Nach dem klaren Erfolg über Luxemburg will die DFB-Elf in Nordirland den nächsten Schritt Richtung WM machen. LIVE-Infos:

    WM-Qualifikation heute: Nordirland - Deutschland Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Deutschland trifft am vierten Spieltag der WM-Qualifikation auswärts auf Nordirland (20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Am vergangenen Freitag feierte die DFB-Elf in Sinsheim einen souveränen 4:0-Erfolg über Luxemburg. Da Nordirland zeitgleich die Slowakei mit 2:0 bezwingen konnte, halten alle drei Teams nun bei sechs Zählern. Die Nagelsmann-Truppe führt die Tabelle der Gruppe A dank der besten Tordifferenz an.

    Im ersten Duell mit Nordirland setzte sich Deutschland glanzlos mit 3:1 durch, mit einem Sieg könnte ein großer Schritt Richtung WM 2026 gesetzt werden.

    Diese 21 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

    Vorschau
    USA (Gastgeber)
    Mexiko (Gastgeber)

    Slideshow starten

    22 Bilder

    Kommentare