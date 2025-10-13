Deutschland trifft am vierten Spieltag der WM-Qualifikation auswärts auf Nordirland (20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Am vergangenen Freitag feierte die DFB-Elf in Sinsheim einen souveränen 4:0-Erfolg über Luxemburg. Da Nordirland zeitgleich die Slowakei mit 2:0 bezwingen konnte, halten alle drei Teams nun bei sechs Zählern. Die Nagelsmann-Truppe führt die Tabelle der Gruppe A dank der besten Tordifferenz an.

Im ersten Duell mit Nordirland setzte sich Deutschland glanzlos mit 3:1 durch, mit einem Sieg könnte ein großer Schritt Richtung WM 2026 gesetzt werden.

LIVE-Ticker:

Diese 21 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix