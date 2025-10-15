Nach Blamage: Tschechien trennt sich von Cheftrainer

Nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Fußball-Verband Konsequenzen. Teamchef Ivan Hasek muss seinen Posten räumen.

Der 62-Jährige hatte die Mannschaft seit Jänner 2024 geführt. Bei der EM misslang der Aufstieg aus der Gruppe, in den jüngsten fünf Partien gelang nur ein Sieg. Wer die Nachfolge antreten soll, ist derzeit noch unklar. Zunächst solle eine Übergangslösung gefunden werden, hieß es.

Leistung war "inakzeptabel"

Nationalmannschafts-Manager Pavel Nedved hatte nach dem Färöer-Spiel erklärt, die gezeigte Leistung in einem so wichtigen Spiel sei "inakzeptabel" gewesen.

Das direkte WM-Ticket in Gruppe L ist für Tschechien als Zweiter hinter Kroatien quasi nicht mehr zu schaffen, mit einem Sieg gegen das punktlose Schlusslicht Gibraltar am 17. November kann zumindest die Play-off-Teilnahme noch abgesichert werden. Ansonsten könnte Außenseiter Färöer sogar noch vorbeiziehen.