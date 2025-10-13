Suche
    Historisch! Fußball-Zwerg hat WM-Ticket fix

    Kap Verde qualifiziert sich erstmals in seiner Geschichte für eine WM-Endrunde. Die Westafrikaner schreiben in weiterer Hinsicht Geschichte.

    Kap Verde hat sich sensationell zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

    Der Inselstaat vor der Westküste von Afrika machte die Teilnahme am Montag mit einem 3:0 (0:0) gegen Eswatini (früher Swasiland) perfekt. Gemessen an der Einwohnerzahl wird Kap Verde zum zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte werden - nach Island, das 2018 in Russland debütiert hatte.

    Dritter WM-Debütant steht fest

    Das Team von Nationalcoach Pedro Leitao Brito - Spitzname Bubista - legte mit einem 1:0 über Favorit Kamerun im September den Grundstein für die erfolgreiche Qualifikation.

    Die Mannschaft besteht weitgehend aus unbekannten Profis, bekanntester Spieler ist Innenverteidiger Logan Costa, der beim FC Villarreal spielt und derzeit nach einem Kreuzbandriss fehlt.

    Nach Usbekistan und Jordanien ist Kap Verde bisher der dritte WM-Debütant beim Turnier, das im Sommer 2026 in den USA, Mexiko sowie Kanada steigt und erstmals mit 48 Nationen ausgetragen wird.

