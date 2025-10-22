NEWS

EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

Eine Ligaphase nach dem Vorbild Champions League statt der klassischen Gruppenphase soll als mögliches neues Modell diskutiert werden.

EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) plant laut diversen Medien wie "Sport Bild" offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Demnach gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.o.-Duellen zu setzen.

Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppen-Modell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen.

Auch andere Ideen würden diskutiert. Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe bereiten. Mögliche Reformen müsste am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschließen.

Ceferin: "Wird nicht mehr Spiele geben"

"Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format.

Darüber denken wir gerade nach", zitierte die "Sport Bild" Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf einer Fußball-Messe in Portugal.

Die EM-Endrunde mit Gruppenspielen vor den K.o.-Runden und 24 Teilnehmern soll im bisherigen Format wohl bestehen bleiben: "Ich glaube nicht, dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird", sagte Ceferin demnach.

Diese 28 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

29 Bilder

Mehr zum Thema

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Champions League
32
Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Newcastle schickt Mourinho mit leeren Händen heim

Champions League
2
Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Arsenal erteilt Atletico eine Lehrstunde

Champions League
Neun Tore! PSG schießt Leverkusen ab

Neun Tore! PSG schießt Leverkusen ab

Champions League
14
Trotz Eigentor! BVB schnappt sich Auswärtssieg in Kopenhagen

Trotz Eigentor! BVB schnappt sich Auswärtssieg in Kopenhagen

Champions League
Klare Sache: Inter fertigt Florucz-Team Saint-Gilloise ab

Klare Sache: Inter fertigt Florucz-Team Saint-Gilloise ab

Champions League
Champions League LIVE: Konferenz mit Leverkusen - PSG

Champions League LIVE: Konferenz mit Leverkusen - PSG

Champions League
Kommentare

Kommentare

Fußball UEFA Champions League WM-Qualifikation Portugal Aleksander Ceferin Ralf Rangnick UEFA FIFA WM 2026