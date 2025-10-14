NEWS

Bei WM-Quali-Spiel: Ratte stiehlt Courtois und Co. die Show

Der Nager enterte im Spiel zwischen Wales und Belgien das Spielfeld - und ließ sich auch vom Real-Torhüter nicht stoppen.

Bei WM-Quali-Spiel: Ratte stiehlt Courtois und Co. die Show Foto: © GETTY
Eine Ratte hat am Montag beim Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien für einen kuriosen Moment gesorgt.

Das Nagetier lief nach etwas über einer Stunde Spielzeit durch die belgische Hälfte, weshalb Schiedsrichter Daniel Siebert die Partie in Cardiff kurzzeitig unterbrach. Der walisische Teamspieler Brennan Johnson eskortierte den ungebetenen Stadionbesucher unter dem Applaus der Fans schließlich über die Seitenlinie.

Keine leichte Beute für den Keeper

Zunächst hatte sich Belgiens Thibaut Courtois vergeblich darum bemüht, statt eines Balles auch einmal eine Ratte zu fangen. Der Torhüter von Real Madrid bückte sich, um mit seinem rechten Tormannhandschuh nach der Ratte zu greifen. Doch das Tier entwischte ihm knapp - sehr zur Erheiterung des Publikums.

Courtois lamentierte, ging der Ratte dann noch ein paar Schritte hinterher, ehe Johnson übernahm. Beim Fußball waren Courtois' Belgier besser, sie gewannen 4:2.

