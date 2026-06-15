Belgien Belgien BEL
Ägypten Ägypten EGY
Heute 21:00 Uhr
1 1.60
X 3.90
2 5.75
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute: Belgien - Ägypten

Die Roten Teufel starten ins Turnier und treffen in Gruppe G auf Ägypten. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Belgien - Ägypten Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kapitän Kevin de Bruyne und seine Belgier treffen am ersten Spieltag der Gruppe G auf Ägypten (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Belgien - mit Ägypten, Iran und Neuseeland in einer Gruppe - ist der Favorit. Im Vorfeld der WM testeten die Europäer gegen Tunesien und feierten einen 5:0-Erfolg.

Die Ägypter wiederum hoffen auf Rang zwei in der Gruppe. Beim finalen Test vor einigen Tagen musste man sich Brasilien 1:2 geschlagen geben.

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

FIFA WM
WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

FIFA WM
WM 2026 heute: Spanien - Kap Verde

WM 2026 heute: Spanien - Kap Verde

FIFA WM
Koeman attackiert Journalisten: "Dann ist das dein Problem!"

Koeman attackiert Journalisten: "Dann ist das dein Problem!"

FIFA WM
ÖFB-Kicker mit breiter Brust: "Man darf träumen!"

ÖFB-Kicker mit breiter Brust: "Man darf träumen!"

ÖFB-Team
19
Rassismus im VAR-Raum? FIFA untersucht Schiri-Zeichen

Rassismus im VAR-Raum? FIFA untersucht Schiri-Zeichen

FIFA WM
15
WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Jordanien

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Jordanien

FIFA WM
1

Kommentare

FIFA WM 2026 Ägypten Kevin de Bruyne Belgien (Team, Fußball)