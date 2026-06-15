Kapitän Kevin de Bruyne und seine Belgier treffen am ersten Spieltag der Gruppe G auf Ägypten (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Belgien - mit Ägypten, Iran und Neuseeland in einer Gruppe - ist der Favorit. Im Vorfeld der WM testeten die Europäer gegen Tunesien und feierten einen 5:0-Erfolg.

Die Ägypter wiederum hoffen auf Rang zwei in der Gruppe. Beim finalen Test vor einigen Tagen musste man sich Brasilien 1:2 geschlagen geben.

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