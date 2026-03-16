Ist der WM-Traum vorbei? Neymar nicht im Brasilien-Kader

Carlo Ancelotti verzichtet bei den anstehenden Länderspielen der brasilianischen Nationalmannschaft auf den "Selecao"-Rekordtorschützen Neymar.

Der 128-fache Nationalspieler wird damit nicht bei den Testspielen gegen Frankreich und Kroatien mitwirken können - und muss sich wohl langsam mit einem Ende seiner WM-Träume abfinden. Neymars letztes Länderspiel ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her.

Nach Kreuzbandriss nicht mehr der Alte

Im Oktober 2023 erlitt Neymar bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie. Seitdem fand er nie mehr zu alter Form zurück. Der saudi-arabische Klub Al-Hilal SFC ließ ihn im Jänner 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen.

Im brasilianischen Angriff hat Ancelotti aber auch ohne Neymar und den verletzten Real-Madrid-Spieler Rodrygo (Kreuzbandriss) noch viele Alternativen: Auf der USA-Reise setzt er unter anderem auf Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) sowie auf den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford).

Nominiert wurde auch Real-Leihgabe Endrick, der bei Lyon im Moment wieder aufblüht.