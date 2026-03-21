Auch Guatemala darf nicht! Argentinien hat zwei neue Test-Gegner

Weltmeister Argentinien bestreitet seine Vorbereitungsspiele auf die WM-Endrunde Ende März in Buenos Aires gegen Mauretanien und Sambia.

Österreichs Gruppengegner wollte am 31. März gegen Guatemala antreten, das Team aus Mittelamerika darf aber aufgrund einer FIFA-Regelung nicht antreten. Vier Tage zuvor steigt ein Test in Italien gegen Algerien - ein Antritt auf zwei verschiedenen Kontinenten in einem Länderspiel-Fenster ist aber nicht erlaubt.

Mauretanien springt nun am 27. März ein. Die Partie gegen Sambia ist vier Tage später ebenfalls im Stadion der Boca Juniors angesetzt.