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Auch Guatemala darf nicht! Argentinien hat zwei neue Test-Gegner

Die Vorbereitung für den Weltmeister und ÖFB-Gruppengegner bei der WM gestaltet sich holprig.

Auch Guatemala darf nicht! Argentinien hat zwei neue Test-Gegner Foto: © getty
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Weltmeister Argentinien bestreitet seine Vorbereitungsspiele auf die WM-Endrunde Ende März in Buenos Aires gegen Mauretanien und Sambia.

Österreichs Gruppengegner wollte am 31. März gegen Guatemala antreten, das Team aus Mittelamerika darf aber aufgrund einer FIFA-Regelung nicht antreten. Vier Tage zuvor steigt ein Test in Italien gegen Algerien - ein Antritt auf zwei verschiedenen Kontinenten in einem Länderspiel-Fenster ist aber nicht erlaubt.

Mauretanien springt nun am 27. März ein. Die Partie gegen Sambia ist vier Tage später ebenfalls im Stadion der Boca Juniors angesetzt.

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