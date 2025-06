U21-EM: Deutschland folgt England ins Endspiel

Deutschland steht im Finale der U21-Europameisterschaft in der Slowakei!

Die Mannschaft von Teamchef Antonio Di Salvo besiegt Frankreich in Kosice mit 3:0. In der Anfangsphase zeigt sich die DFB-Auswahl sehr effektiv.

Gleich in der achten Minute klingelt es erstmals, weil die Deutschen gut nachsetzen. Paul Nebel scheitert zunächst an Torhüter Guillaume Restes, der den Ball an die Latte lenkt. Schließlich kann Nelson Weiper den Abstauber sicher verwerten (8.).

Auch beim zweiten Gegentor sehen die Franzosen hinten nicht gut aus. Nach einem leichtfertigen Ballverlust kommt Nick Woltemade frei zum Abschluss. Sein Heber landet zunächst nicht im Tor, dafür im Anschluss sein Abpraller (14.).

Kein Vorbeikommen an Atubolu

Es entwickelt sich eine unterhaltsame Partie, in der sich Noah Atubolu, der mit seinem 21. Länderspiel Manuel Neuer als U21-Rekordtorhüter ablöst, mehrfach auszeichnet.

Die größte Chance auf den Anschlusstreffer hat Thierno Barry in Minute 68, aber seinen Versuch fischt Atubolu spektakulär von der Linie.

Deutschland drängt mit ebenso zahlreichen Hochkarätern auf die Vorentscheidung. Kurz vor Anbruch der Nachspielzeit hat die DFB-Elf aber Glück, weil Barry nur die Stange trifft.

Schließlich macht im Gegenzug Brajan Gruda nach Vorlage von Paul Wanner den Deckel drauf (90.+3).

Am Samstag steigt in Bratislava das Finale zwischen Deutschland und Titelverteidiger England. Dank eines Doppelpacks von Liverpool-Kicker Harvey Elliott gewannen die "Three Lions" 2:1 gegen die Niederlande (Alle Infos >>>).

