U21-EM: Ex-Austrianer trifft! England steht im Finale

Der erste Finalist der U21-EM 2025 in der Slowakei steht fest!

England gewinnt das Halbfinalduell mit den Niederlande am frühen Mittwochabend mit 2:1. Damit ziehen die "Three Lions" als erste Nation ins Endspiel ein und halten damit den Traum von der Titelverteidigung am Leben.

Im "Štadión Tehelné pole" liefern sich die Briten und die "Oranje" eine umkämpfte erste Spielhälfte. England hat mehr Chancen, richtig gefährlich wird es jedoch auf beiden Seiten nicht. Die ersten 45 Minuten enden torlos.

England holt Sieg in der Schlussphase

Nach Wiederanpfiff legt die "Elftal" engagiert los, in Führung geht wenig später aber England. Harvey Elliott wird rechts im Strafraum in Szene gesetzt und schließt mit seinem schwachen Fuß wuchtig zum 1:0 ab (62.).

Kurz darauf gelingt den Niederländern jedoch die passende Antwort - Ex-Austrianer und Stürmer-Joker Noah Ohio schaltet im Zuge eines Konters geistesgegenwärtig, erwischt England-Keeper Beadle etwas zu weit vom Tor entfernt und trifft aus rund 30 Metern sensationell zum 1:1 (72.).

Alles deutet auf eine Verlängerung hin, kurz vor Schluss fällt dann jedoch die Entscheidung - wieder hat Liverpool-Youngster Harvey Elliott zu viel Platz, der 22-Jährige schließt vom Sechzehnerrand mustergültig ab und besorgt das 2:1-Siegtor.

Englands Finalgegner wird um 21:00 Uhr im zweiten Halbfinalduell zwischen Deutschland und Frankreich ermittelt. Das Endspiel steigt am Samstag in Bratislava.

