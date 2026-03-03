ÖFB und ORF verlängern ihre Zusammenarbeit langfristig

Der ÖFB und der ORF haben sich auf die Verlängerung verschiedener ÖFB-Bewerbe bei Frauen und Männern geeinigt.

Der Österreichische Rundfunk sicherte sich bis inklusive der Saison 2029/30 die Nutzungsrechte zur Berichterstattung über folgende Bewerbe:

alle Spiele des UNIQA ÖFB Cup der Männer (mind. 15 Spiele pro Saison live im ORF)

alle Heimspiele der österreichischen Nachwuchs-Nationalteams (mind. alle Heimspiele des U21 live im ORF)

alle Heimspiele des Frauen-Nationalteams

Live-Spiele der ADMIRAL Frauen Bundesliga (mind. 24 Spiele pro Saison live im ORF)

Live-Spiele des ÖFB Frauen Cup (mind. 4 Spiele pro Saison live im ORF)

Bei den Liveübertragungen der Spiele des Männer-Nationalteams teilt sich der ORF die Rechte mit ServusTV.

"ORF wichtigster Medienpartner des heimischen Sports"

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: "Nach der Verlängerung der Ski-Rechte mit dem ÖSV vor wenigen Wochen unterstreicht nun auch die Verlängerung mit dem ÖFB die Position des ORF als wichtigster Medienpartner des heimischen Sports – und das ganz im Sinne der heimischen Fußballfans, die sich auf viele Liveübertragungen freuen können."

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll spricht von einem starken Signal für den österreichischen Fußball: "Sichtbarkeit ist die Grundlage für Begeisterung, Identifikation und nachhaltige Entwicklung. Mit dieser Vereinbarung schaffen wir Planungssicherheit und stärken zugleich die mediale Präsenz des Frauenfußballs sowie des Nachwuchsbereichs. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung des Fußballs in Österreich."