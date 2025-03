Sein einziges Länderspiel als Stürmer bestritt Janeschitz einst im Mai 1993, als ihn ÖFB-Teamchef Herbert Prohaska beim WM-Qualifikationsspiel in Schweden kurz vor Schluss für Andreas Ogris ins Spiel brachte.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - erinnert sich SV Horn-Trainer Thomas Janeschitz an seine Zeiten als Lehrer einiger Ex-Profis, als Torjäger für ÖFB-Cupsieger Kremser SC und als Stürmer für den FC Tirol.

Janeschitz spricht aber auch über seine Zeit als Cheftrainer bei der Amateurmannschaft der Wiener Austria als er im April 2008 dem damals 15-jährigen David Alaba dessen Debüt in der 2. Liga ermöglichte.

Der 58-jährige Wiener arbeitete ab Juni 2009 dann als Nachwuchs-Teamchef beim ÖFB und war auch als Leiter der Trainerausbildung und -fortbildung tätig.

Mit Marcel Koller führte er Österreichs Nationalmannschaft zur EURO 2016 in Frankreich und folgte als Co-Trainer dem Schweizer später zum FC Basel.

Was Janeschitz beim SV Horn bewegen will ("Abwehr ist stabilisiert, Selbstvertrauen kehrt zurück") und wie LAOLA1-Experte Andy Ogris die ÖFB-Duelle im Nations-League-Playoff gegen Serbien einschätzt, erzählt das Duo in der 141. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 141. Episode als Podcast:

