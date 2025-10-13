Suche
    news

    UEFA plant Lockerung bei Multi-Club-Ownership

    Nach der Posse rund um verweigerte Europa-League-Teilnahme von Crystal Palace plant die UEFA nun eine Änderung, die eine Lockerung der Regeln vorsieht.

    UEFA plant Lockerung bei Multi-Club-Ownership Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Crystal Palace und Oliver Glasner qualifizierten sich durch den Sieg im FA-Cup eigentlich für die UEFA Europa League, dennoch müssen die Londoner in dieser Saison in der weniger prestigeträchtigen UEFA Conference League antreten. Grund dafür: die Multi-Club-Ownership-Regeln der UEFA.

    Diese Multi-Club-Ownership-Regeln verbieten zwei Vereinen die Teilnahme am selben UEFA-Bewerb, wenn ein Investor Anteile beider Klubs besitzt. Bei Crystal Palace war das der Fall, da John Textor und seine Gruppe sowohl Anteile von Olympique Lyon als auch von den "Eagles" hatte. Aufgrund der besseren Ligaplatzierung konnte Lyon in der Europa League bleiben und Crystal Palace musste in die Conference League. (Mehr Infos>>>)

    Von den Fans der Südlondoner gab es daraufhin massive Proteste, die die UEFA nun zu einer Regeländerung veranlassen könnte.

    Frist soll nach hinten geschoben werden

    Wie der "Guardian" nun berichtet, soll die Frist für eine Entflechtung des Multi-Club-Ownerships (MCO) nun nach hinten verschoben werden. Bislang war der 1. März der Stichtag für die Entflechtung, nun sollen bis zu diesem Datum nur noch Probleme mit den MCO-Regeln offengelegt werden. Die Klubs haben dann bis Anfang Juni Zeit diese Probleme zu lösen.

    Der Klub von Glasner verpasste vergangene Saison diese Frist, da ein Triumph im FA-Cup Anfang März noch nicht absehbar war. Eine spätere Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof wurde abgelehnt.

    Einspruch abgelehnt! Palace muss in Conference League

    Einspruch abgelehnt! Palace muss in Conference League

    Europa League

    Pokal-Party bei Palace! Die besten Bilder der Titel-Parade

    Pokal-Party bei Palace! Die besten Bilder der Titel-Parade
    Vorschau
    Vorschau

    Slideshow starten

    11 Bilder

    Mehr zum Thema

    Gespräche bestätigt! Kommt jetzt die "Unify League"?

    Gespräche bestätigt! Kommt jetzt die "Unify League"?

    Champions League
    8
    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    England - Premier League
    4
    Noch vereinslos: Balotelli steckt in Karriere-Sackgasse fest

    Noch vereinslos: Balotelli steckt in Karriere-Sackgasse fest

    Sonstiges
    5
    Crystal Palace verhandelt mit Glasner über Verlängerung

    Crystal Palace verhandelt mit Glasner über Verlängerung

    England - Premier League
    14
    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    England - Premier League
    6
    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    England - Premier League
    5
    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    England - Premier League
    42
    Fix! Weltmeister von 2006 wird Teamchef von Usbekistan

    Fix! Weltmeister von 2006 wird Teamchef von Usbekistan

    Sonstiges
    2

    Kommentare