SKN-Frauen präsentieren neuen Cheftrainer

Nach einem schwierigen Saisonstart präsentiert der Serienmeister einen neuen Cheftrainer.

SKN-Frauen präsentieren neuen Cheftrainer Foto: © GEPA
Der SKN St. Pölten präsentiert mit Laurent Fassotte einen neuen Cheftrainer. Der 47-jährige Belgier kommt vom zypriotischen Meister Apollon Ladies und tritt die Nachfolge von Lisa Alzner an.

Die 26-Jährige hatte im Jänner das Amt von Líese Brancão übernommen und die Wölfinnen zum Double sowie zum vierten Champions-League-Einzug in Serie geführt.

Alzner bleibt dem Verein erhalten und wird weiterhin Teil des Trainerteams sein.

"Wir sind überzeugt, dass neue Impulse gesetzt werden müssen, um auch die nächsten Schritte zu machen. Lisa hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und nicht nur den Titel und den Cupsieg geholt, sondern auch den Umbruch im Sommer vorangetrieben“, so Sportdirektorin Tanja Schulte.

