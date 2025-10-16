Ohne Yamal: Die Kandidaten für den Golden Boy

Die Nominierten für den Golden Boy stehen fest.

Wie jedes Jahr wird der beste U21-Spieler des Jahres ausgezeichnet. Unter anderem stehen Desire Doue (PSG), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Estevao (Chelsea FC) und Arda Güler (Real Madrid) auf der Liste.

Deswegen fehlt Yamal

Die meisten Spieler sind von Paris Saint-Germain und Real Madrid nominiert mit je drei - neben Doue sind auch Warren Zaire-Emery und Senny Mayulu, sowie auf Seiten Reals Franco Mastantuono aufgelistet.

Nicht auf der Liste steht Lamine Yamal. Der 18-jährige Superstar hat die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten. Die Regularien sehen vor, dass kein Spieler zweimal mit dem Golden Boy gekürt werden kann.