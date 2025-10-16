Here we are!!— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) October 15, 2025
The 25 finalists for the Golden Boy Absolute Best!
Who will be the next European Golden Воу?#GoldenBoyAwards#GoldenBoy2025#GBFBIndex#FootballBenchmark#tuttosport pic.twitter.com/Tw6gK8ftBr
Ohne Yamal: Die Kandidaten für den Golden Boy
Von Real Madrid und Paris Saint-Germain sind je drei Spieler nominiert - im Gegensatz zu Lamine Yamal, der nicht auf der Kandidaten-Liste steht.
Die Nominierten für den Golden Boy stehen fest.
Wie jedes Jahr wird der beste U21-Spieler des Jahres ausgezeichnet. Unter anderem stehen Desire Doue (PSG), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Estevao (Chelsea FC) und Arda Güler (Real Madrid) auf der Liste.
Deswegen fehlt Yamal
Die meisten Spieler sind von Paris Saint-Germain und Real Madrid nominiert mit je drei - neben Doue sind auch Warren Zaire-Emery und Senny Mayulu, sowie auf Seiten Reals Franco Mastantuono aufgelistet.
Nicht auf der Liste steht Lamine Yamal. Der 18-jährige Superstar hat die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten. Die Regularien sehen vor, dass kein Spieler zweimal mit dem Golden Boy gekürt werden kann.