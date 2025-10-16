NEWS

Ohne Yamal: Die Kandidaten für den Golden Boy

Von Real Madrid und Paris Saint-Germain sind je drei Spieler nominiert - im Gegensatz zu Lamine Yamal, der nicht auf der Kandidaten-Liste steht.

Ohne Yamal: Die Kandidaten für den Golden Boy Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Nominierten für den Golden Boy stehen fest.

Wie jedes Jahr wird der beste U21-Spieler des Jahres ausgezeichnet. Unter anderem stehen Desire Doue (PSG), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Estevao (Chelsea FC) und Arda Güler (Real Madrid) auf der Liste.

Deswegen fehlt Yamal

Die meisten Spieler sind von Paris Saint-Germain und Real Madrid nominiert mit je drei - neben Doue sind auch Warren Zaire-Emery und Senny Mayulu, sowie auf Seiten Reals Franco Mastantuono aufgelistet.

Nicht auf der Liste steht Lamine Yamal. Der 18-jährige Superstar hat die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten. Die Regularien sehen vor, dass kein Spieler zweimal mit dem Golden Boy gekürt werden kann.

Littler und seine Vorgänger: Die Wunderkinder des Weltsports

Pele (Fußball)
Michael Chang (Tennis)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Zeichen des Protests: Maradonas Wandbild in Neapel verhüllt

Zeichen des Protests: Maradonas Wandbild in Neapel verhüllt

Fußball
Nächster Ex-Salzburger auf dem Sprung nach England?

Nächster Ex-Salzburger auf dem Sprung nach England?

Deutsche Bundesliga
1
CANAL+ kündigt zweite Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" an

CANAL+ kündigt zweite Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" an

ÖFB-Team
5
ÖFB-Legionär droht deutlich längere Verletzungspause

ÖFB-Legionär droht deutlich längere Verletzungspause

International
1
Drama im Elferschießen! Austria steht im Europacup-Achtelfinale

Drama im Elferschießen! Austria steht im Europacup-Achtelfinale

Frauen-Fußball
12
Weg frei für Hasenhüttl? Nächste Absage an die Rangers

Weg frei für Hasenhüttl? Nächste Absage an die Rangers

International
14
Stöger hält sich Dreierketten-Option offen

Stöger hält sich Dreierketten-Option offen

Bundesliga
30
Kommentare

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) Jobe Bellingham Warren Zaire-Emery Golden Boy Europe Desire Doue Leny Yoro Pau Cubarsi Eliesse Ben Seghir Arda Güler Franco Mastantuono Archie Gray Dean Huijsen Myles Lewis-Skelly