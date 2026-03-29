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0:0
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Ohne Ronaldo: Portugal beißt sich an WM-Gastgeber die Zähne aus

Die rund 84.000 Zuschauer in Mexiko-Stadt sehen im WM-Testspiel lediglich eine Nullnummer.

Ohne Ronaldo: Portugal beißt sich an WM-Gastgeber die Zähne aus Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Mexiko und Portugal trennen sich am Samstag bei der Neueröffnung der WM-Arena Azteken-Stadion in einem freundschaftlichen Testspiel mit 0:0.

Die Portugiesen sind das überlegenere Team, verzeichnen durch Goncalo Ramos auch einen Stangenschuss. Beide Teams tauschen kräftig durch - die Mexikaner acht- und die Portugiesen neunmal.

Mexikos Teamchef Javier Aguirre ist nach dem Spiel nicht unzufrieden: "Die Spieler haben alles gegeben, und Portugal ist ja ein solides Team." Portugal war ohne den derzeit angeschlagenen Superstar Cristiano Ronaldo angetreten.

Vor dem Match war es bei einem offenbar selbst verschuldeten Tribünensturz zu einem Todesfall gekommen.

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