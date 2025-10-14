NEWS

Messi gegen Yamal: Finalissima findet Ende März statt

Auch im kommenden Jahr soll wieder der Europameister auf den Sieger der Copa America treffen. Nun werden die Planungen konkreter.

Messi gegen Yamal: Finalissima findet Ende März statt
Im kommenden Frühjahr soll erneut die Finalissima stattfinden – das Duell zwischen dem Europameister und dem Sieger der Copa América.

Damit käme es erstmals zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Lionel Messi und Spaniens Supertalent Lamine Yamal.

Offiziell ist bereits bekannt, dass das Spiel Ende März stattfindet. Nun bringt die "Marca" den 28. März ins Spiel.

Messi könnte an diesem Tag den Finalissima-Titel verteidigen – 2022 setzte sich Argentinien im Wembley-Stadion in London klar mit 3:0 gegen Italien durch.

Wo wird gespielt?

Zuletzt wurde über verschiedene Austragungsorte wie Miami oder Riad spekuliert, doch laut "Marca" ist Katar der Favorit für die Austragung – unter anderem wegen der Entfernung zwischen beider Länder sowie des angenehmen Klimas.

Für Messi wäre es eine Rückkehr an einen besonderen Ort: Im Lusail-Stadion feierte er 2022 den größten Triumph seiner Karriere, den Gewinn des Weltmeistertitels.

"Tyc Sports" bringt hingegen Europa als Austragungskontinent ins Spiel.

