Große Sorgen! Rumänien-Teamchef Lucescu in kritischem Zustand

Der Gesundheitszustand des ehemaligen rumänischen Teamchefs Mircea Lucescu hat sich in den letzten Stunden drastisch verschlechtert.

Nun hat sich sogar der rumänische Gesundheitsminister, Alexandru Rogobete, mit einem Update gemeldet.

"Leider befindet er sich in einem kritischen Zustand. Die mir vorliegenden Informationen, die ich öffentlich mitteilen kann, lauten wie folgt: Er liegt auf der Intensivstation, sein Zustand ist kritisch und hat sich in den letzten 24 bis 48 Stunden medizinisch verschlechtert", erklärt Rogobete gegenüber "Antena 3".

Lucescu befinde sich demnach im künstlichen Koma.

Im Training zusammengebrochen

Der 80-Jährige wurde vergangenen Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bei einem Training zusammengebrochen war. Im Krankenhaus waren schwere Herzrhythmusstörungen diagnostiziert worden. Laut Zeitung "Libertatea" ist ihm am vorigen Dienstag ein Herzschrittmacher eingesetzt worden.

Erst am Donnerstag hatte der rumänische Fußballverband (FRF) mitgeteilt, dass Lucescu sein Amt als Nationaltrainer abgibt. Allerdings war der Vertrag ohnehin am 31. März ausgelaufen.

Mit seinem Rücktritt hatte Lucescu seine zweite Amtszeit als Auswahlcoach beendet. Er hatte schon von 1981 bis 1986 die rumänische Nationalmannschaft trainiert und sie 1984 zur EM geführt.

Danach folgten Stationen als Trainer bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtar Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. Im Sommer 2024 hatte er erneut die Nationalmannschaft übernommen.