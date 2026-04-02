Mircea Lucescu hat nach Verbandsangaben sein Amt als Teamchef der rumänischen Fußball-Nationalelf niedergelegt.

Der 80-Jährige war letzte Woche ins Spital gebracht worden, nachdem er über Unwohlsein geklagt hatte und Berichten zufolge wegen Herzproblemen kollabiert war. Der Coach verpasste dadurch das Testspiel in der Slowakei.

Mit dem Rücktritt endet Lucescus zweite Amtszeit, die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Lucescu soll im Verband eine neue Funktion erhalten.

Rumänien hatte die WM in Kanada, Mexiko und den USA nach einer 0:1-Niederlage gegen die Türkei im Playoff-Halbfinale verpasst.