Fußball: Kommt es zur großen Abseits-Regeländerung?

Der FIFA-Präsident steht dem Vorschlag von Ex-Arsenal-Trainer Arsen Wenger offen gegenüber - Tests dazu laufen seit längerem.

Fußball: Kommt es zur großen Abseits-Regeländerung? Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich offen für eine mögliche Änderung der Abseitsregel im Fußball gezeigt.

Der Weltverband schaue kontinuierlich auf die Regeln. "Wie können wir das Spiel offensiver und attraktiver machen", sagte Infantino beim World Sports Summit in Dubai. Dabei schaue man sich auch die Abseitsregel an.

Seit längerem laufen auf FIFA-Initiative Tests zu einem Vorschlag von Ex-Trainer Arsene Wenger aus dem Februar 2020. Demzufolge soll sich ein Spieler nicht im Abseits befinden, solange sich noch ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann, auf gleicher Höhe mit dem vorletzten gegnerischen Spieler befindet.

Derzeit steht ein Spieler im Abseits, wenn nur eines dieser Körperteile näher am Tor ist als der vorletzte Gegner.

Regelhüter erlaubten Tests

Vielleicht werde es in Zukunft so sein, dass der Stürmer vor dem Verteidiger sein müsse, um Abseits zu stehen, sagte Infantino. Bereits vor mehr als fünf Jahren hatte der Franzose Wenger in seiner Funktion als FIFA-Direktor für globale Fußballförderung diesen Vorschlag unterbreitet.

Der Weltverband bat die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) damals, dies testen zu dürfen. Die Corona-Pandemie hatte die angestrebten Tests jedoch zunächst verhindert. Das nächste IFAB-Treffen findet am 20. Jänner in London statt.

