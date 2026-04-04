Ex-Nationalspieler verstärkt Österreichs Kleinfeld-Team

Im vergangenen Sommer beendete Sturm-Legende Jakob Jantscher seine professionelle Fußballkarriere, nun hat der 37-Jährige eine neue Aufgabe gefunden.

Wie der ehemalige Offensivspieler mitteilt, verstärkt er Österreichs Kleinfeld-Nationalteam bei der diesjährigen Europameisterschaft in der Slowakei. Ende Mai tritt die Auswahl in Bratislava in Gruppe F gegen Aserbaidschan, Frankreich und Italien an.

Jantscher beendete im Sommer 2025 beim ASK Voitsberg seine Karriere. Im österreichischen Nationalteam lief Jantscher zwischen 2009 und 2021 23 Mal auf. Persönlicher Höhepunkt in der ÖFB-Elf war für den Steirer die Teilnahme an der EM 2016, bei der er zu einem Einsatz kam.