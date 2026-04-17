Buffon über Manninger: "Freund, den ich bewundert habe"

Die Anteilnahme am Tod von Ex-ÖFB-Teamgoalie Alexander Manninger ist groß.

Auch Torwartlegende Gianluigi Buffon äußert sich nun auf Instagram. Der Italiener hat mit dem am Donnerstag bei einem Autounfall verunglückten Österreicher zusammen bei Juventus Turin gespielt.

"Lieber Alex, jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine weitere wegen des Verlusts eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe", schreibt er.

Dazu ergänzt der 48-Jährige: "Du hast dich dafür entschieden, dich von der Sucht nach der Welt des Fußballs unabhängig zu halten und dein Glück in den einfachen Dingen zu suchen: ein gesundes Leben in den Wäldern, Angeln, die Natur, die Familie. Das war dein Credo."

"Hast deine Freiheit verteidigt"

Besonders die Freiheitsliebe des Verunglückten hebt er hervor: "In einer Welt, die oft gekrümmt und unterwürfig ist, hast du stets deine Freiheit verteidigt, hast eine aufrechte Haltung bewahrt, mit dem Stolz dessen, der weiß, was er will."

Buffon äußert sich am Schluss noch mit rührenden Worten über seine Familie. Er sei sich sicher, dass er von oben weiterhin seine wunderbaren Kinder und seine Frau begleiten werde.

Der Österreicher lief zwischen 2008 und 2012 in vier Jahren 48 Mal für Juventus auf, meist nahm er die Rolle des Ersatzkeepers ein.