Spiel gedreht! Grillitsch mit Braga im EL-Halbfinale

Florian Grillitsch und Sporting Braga stehen im Halbfinale der UEFA Europa League!

Mit einem Gesamtscore von 5:3 und einem 4:2-Auswärtssieg in Spanien lösen die Portugiesen ihr Ticket.

1:1 nach dem Hinspiel, damit ist der Ausgang dieses Duells vor dem Rückspiel noch völlig offen. Innerhalb der ersten halben Stunde verschlechtert sich die Ausgangslage für Braga mit Grillitsch in der Startelf aber.

Kein guter Start

Antony (13.) sowie Ezzalzouli (26.) sorgen für die 2:0-Führung der Spanier, die im Gesamtscore auf 3:1 stellen. Nur kurz nach dem zweiten Treffer fällt sogar der vermeintliche dritte. Antony, der den Ball vor Ezzalzouli hat, startet aber aus dem Abseits. Glück für Braga, von denen viel zu wenig kommt.

Etwas aus dem Nichts dann aber der Anschlusstreffer: Bartra und Llorente räumen sich gegenseitig ab, sodass Gomez per Kopf für Pau Victor vorlegt, der das 1:2 aus Sicht der Portugiesen erzielt (38.).

Braga dreht auf

Nach dem Lebenszeichen kurz vor der Pause setzt Braga ein weiteres Ausrufezeichen kurz nach Wiederanpfiff. Horta mit einer Freistoßflanke zu Vitor Carvalho, der im Fünfer völlig alleine zum Kopfball und 2:2-Ausgleich kommt (49.).

Nur kurz darauf: Amrabat mit einem Vergehen an Tiknaz im Strafraum, da gibt es nichts zu diskutieren – Elfmeter für Braga, den Horta auch verwertet. Spiel gedreht (53.).

In der 74. Minute verschaffen sich die Gäste Luft, als Gorby per Direktabnahme zum 4:2 in die Maschen trifft. Den Zwei-Tore-Vorsprung lässt sich Braga nicht mehr nehmen.

Somit treffen Grillitsch und Co. im Halbfinale auf den SC Freiburg, wo es gegen ÖFB-Teamkollege Philipp Lienhart geht.

Aston Villa souverän weiter

In Birmingham entwickelt sich nach dem 3:1-Hinspielsieg der Engländer kein Krimi. Aston Villa macht gegen den FC Bologna schon in Hälfte eins alles klar. Watkins vollendet einen schönen Spielzug zum 1:0 (16.).

In der Folge verschießt Rogers seinen Elfmeter (25.), aber nur eine Minute später erhöht Buendia, der sich bei einem Einwurf clever von seinem Gegenspieler löst, auf 2:0 (26.). Dann trifft Rogers doch noch, Bologna-Keeper Ravaglia bekommt das kurze Eck nicht zu – 3:0 (39.).

Den späten Schlusspunkt setzt Konsa mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand (89.). Der Gesamtscore fällt mit 7:1 deutlich aus.

Nottingham zittert sich in Überzahl ins Semifinale

Nach dem 1:1 im Hinspiel erwischt der FC Porto in Nottingham einen denkbar schlechten Start. Bednarek sieht nach einem brutalen Foul – er trifft Gegenspieler Wood mit dem gestreckten Bein – zurecht Rot (8.).

Dann geht Nottingham in Führung. Gibbs-White trifft etwas glücklich per abgefälschtem Schuss zum 1:0 (12.).

Ein guter Beginn für die Engländer, die sich danach jedoch äußerst passiv verhalten und die Portugiesen mitspielen lassen. In der zweiten Hälfte haben die Gäste zwei große Ausgleichschancen, beide Male landet die Kugel nur am Aluminium.

Damit jubelt Nottingham Forest über einen knappen 1:0-Heimsieg (Gesamtscore: 2:1) und trifft im zweiten Halbfinale auf Aston Villa.

Die Halbfinal-Paarungen:

Sporting Braga - SC Freiburg

Nottingham Forest - Aston Villa