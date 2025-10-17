NEWS

"Forbes"-Liste: Ronaldo und Messi verdienen am meisten

Die "Forbes"-Ranglisten basieren auf Recherchen und Schätzungen. Der portugiesische Superstar hat wie im Vorjahr die Nase vorne.

"Forbes"-Liste: Ronaldo und Messi verdienen am meisten Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Portugals Topstar Cristiano Ronaldo führt wie im Vorjahr die "Forbes"-Liste der weltweit am besten bezahlten Fußballer an.

Demnach kommt der 40-jährige Offensivspieler des saudischen Klubs Al-Nassr in dieser Saison auf Einnahmen von 280 Millionen US-Dollar (240 Mio. Euro).

Auf Platz zwei und drei folgen Argentiniens Weltmeister Lionel Messi (Inter Miami/130 Millionen US-Dollar) und der frühere französische Nationalspieler Karim Benzema (Al-Ittihad/104 Millionen US-Dollar).

Die "Forbes"-Ranglisten basieren auf Recherchen der Redakteure des Magazins und auf Schätzungen. Die Journalisten bedienen sich dabei zumeist öffentlich zugänglicher Informationen, die Angaben sind nicht unbedingt exakt.

Neben den Klub-Gehältern fließen auch Werbe- und sonstige Einnahmen in die Gesamtsumme ein. So soll der 38-jährige Messi 70 der 130 Millionen Dollar mit Aktivitäten außerhalb des Platzes verdienen. Bei Ronaldo sind es 50 Millionen.

Yamal auch in den Top zehn

Zusammen kommen die von "Forbes" aufgezählten zehn Fußball-Topverdiener auf 945 Mio. Dollar (ca. 811 Mio. Euro). Das sind vier Prozent weniger als in der Saison davor, als Brasiliens Neymar mit 110 Mio. Dritter der Liste gewesen war.

Nach seiner Rückkehr zum FC Santos soll der 33-jährige Offensivspieler noch 38 Millionen einstreichen. Jüngster der Topverdiener ist Lamine Yamal vom FC Barcelona mit 43 Millionen auf Platz zehn. Vierter bzw. Fünfter sind Kylian Mbappé (95 Mio.) und Erling Haaland (80 Mio.).

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

44 Bilder

Mehr zum Thema

Ohne Yamal: Die Kandidaten für den Golden Boy

Ohne Yamal: Die Kandidaten für den Golden Boy

Fußball
1
2. Liga heute im LIVE-Strean: SKN St. Pölten - Austria Lustenau

2. Liga heute im LIVE-Strean: SKN St. Pölten - Austria Lustenau

2. Liga
Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Deutsche Bundesliga
3
Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Fußball
8
2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SV Stripfing

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SV Stripfing

2. Liga
Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

International
5
"Schlimmster Moment": Handl spricht erstmals über Viruserkrankung

"Schlimmster Moment": Handl spricht erstmals über Viruserkrankung

Bundesliga
8
Kommentare

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) Cristiano Ronaldo Lionel Messi Karim Benzema Lamine Yamal Kylian Mbappe Erling Braut Haaland