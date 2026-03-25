Wiener Sport-Club: Logo ist da, Vertrag schon fast

Kein Logo des Wiener Sport-Club am Haupteingang, kein Vertrag mit der Stadt Wien, eine verschobene Eröffnung.

Der "Kurier" hat zuletzt über verhärtete Fronten zwischen dem Klub aus der Regionalliga Ost und der Stadt Wien berichtet. Hier Nachlesen >>>

Das Wappen ist da

Ganz so schlimm dürfte die Situation dann aber doch nicht sein. Das Wappen des "WSC" ist inzwischen angebracht, wie im Foto ersichtlich.

Und auch der Vertrag zwischen der Stadt, die das neue Stadion um rund 22 Millionen Euro erbauen ließ, und dem Verein ist praktisch in trockenen Tüchern.

Gemeinderat muss Pachtvertrag noch durchwinken

"Vor zwei Wochen ist die Einigung erfolgt. Der neue Vertrag muss noch im Gemeinderat bestätigt werden, dann kann die Unterzeichung folgen", erklärt die Stadt Wien gegenüber LAOLA1.

Konkret heißt das: Am 9. April ist die Gemeinderatssitzung, frühestens am 10. April kann der Pachtvertrag dann final unterschrieben werden.

Eröffnung am 17. April

Am 17. April wird im Heimspiel gegen den SV Horn dann das neue Stadion eröffnet.

Ursprünglich hatte der WSC die Stadioneröffnung für den 3. April angekündigt, offenbar aber nicht in Abstimmung mit der Stadt Wien, die nach dem für Wiener Verhältnisse harten Winter stets betont haben soll, dass der Rasen erst später final abgenommen werden würde.