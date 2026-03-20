Wacker feiert klaren Sieg im Innsbrucker-Derby gegen Reichenau

Der FC Wacker Innsbruck marschiert weiter durch die Regionalliga West.

Im Innsbrucker-Derby setzt sich Wacker klar mit 4:0 gegen die SVG Reichenau durch. Für die Treffer sorgen Florian Kopp (48.), Bright Owusu (55., 84.) und Phil Kunze (66.).

In Tabelle sind die Grün-Schwarzen damit weiter klar auf Aufstiegskurs. Nach 18 Spielen liegen die Innsbrucker mit 14 Punkten Vorsprung auf Seekirchen, die ein Spiel weniger haben, unangefochten an der Tabellenspitze.

Niederlage für LASK Amateure

In der Regionalliga Mitte gibt es einen Rückschlag für die zweite Mannschaft vom LASK.

Die jungen Athletiker müssen sich auswärts mit 1:2 gegen Union Gurten geschlagen geben. Damit verlieren die LASK Amateure den direkten Anschluss an den Tabellenzweiten SC Kalsdorf.

Dank eines 3:2-Heimsiegs gegen Deutschlandsberg baut Karlsdorf den Vorsprung auf die Linzer auf fünf Punkte aus. Tabellenführer Voitsberg spielt erst am Sonntag gegen die zweite Mannschaft der SV Ried.

Leobendorf patzt

In der Regionalliga Ost gibt es für Tabellenführer SV Leobendorf die nächste Niederlage. Gegen den Tabellendritten SV Horn müssen sich die Leobendorfer auswärts mit 0:2 geschlagen geben.

Dadurch schrumpft auch der Vorsprung auf den Tabellenzweiten, denn der SC Parndorf feiert einen klaren 3:1-Heimsieg gegen SC Retz. Dadurch hat Parndorf nun noch sechs Punkte Rückstand auf Leobendorf.