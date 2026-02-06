NEWS
Roman Kerschbaum unterschreibt nach Rapid-Abschied in der Ostliga
Der Ex-Hütteldorfer spielt künftig mit Raphael Holzhauser und Thorsten Röcher zusammen.
Die SV Gloggnitz hat sich die Dienste von Roman Kerschbaum gesichert.
Der 32-jährige Mittelfeldspieler war seit seinem Abgang vom SK Rapid im vergangenen Sommer vereinslos. Künftig läuft der 191-fache Bundesliga-Spieler in der Regionalliga Ost auf.
Die Gloggnitzer sind aktuell hinter Leobendorf Tabellenzweiter. Ex-Austrianer Raphael Holzhauser spielt bereits seit Anfang 2025 für die Niederösterreicher. Letzten Sommer unterschrieb zudem der langjährige Bundesliga-Spieler Thorsten Röcher (Mattersburg, WAC, Sturm) in Gloggnitz.