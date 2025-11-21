RLO: Herbstmeister Leobendorf gewinnt auch Topspiel

Der SV Leobendorf gewinnt auch das letzte Spiel im Jahr 2025 der Regionalliga Ost.

Die Niederösterreicher bezwingen den Drittplatzierten FCM Traiskirchen auswärts mit 1:0. Das Goldtor erzielt Gökcek in der 3. Minute vom Punkt.

Kurz vor Schluss hat auch Traiskirchen einen Strafstoß, Sulek pariert aber den von Schobesberger getretenen Versuch (90.).

Mit 41 Punkten und zehn Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Gloggnitz überwintert man somit als klarer Herbstmeister. Traiskirchen ist mit 29 Punkten Dritter.

Sport-Club überrascht

Für den Vize-Herbstmeister gibt es zum Jahresabschluss hingegen eine 1:4-Pleite beim Wiener Sport-Club.

Zwar gehen die Niederösterreich durch ein Eigentor von Radulovic in Führung (21.), nach der Pause folgt aber das böse Erwachen. Erst der Doppelschlag durch Wunsch (53.) und Keles (54.), dann das 3:1 durch Aichinger (72.).

Den Schlusspunkt besorgt Wunsch per Hattrick (90.+1). Der Sport-Club überwintert damit mit 16 Zählern auf Rang 14.

Kantersieg für Horn

Horn besiegt TWL Elektra haushoch mit 7:0. Parndorf schlägt Donau mit 2:0.

Keine Sieger gibt es zwischen dem FavAC und Retz (3:3) sowie dem Kresmer SC und dem SV Oberwart (1:1).