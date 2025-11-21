Hillebrand rettet HSV mit spätem Elfmeter-Tor

Sophie Hillebrand hat am Freitag ihr drittes Saisontor in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt.

Die 23-jährige ÖFB-Teamspielerin bewahrt den Hamburger SV mit einem Elfmeter in der 85. Minute zum 1:1 vor einer Niederlage beim 1. FC Union Berlin.

Bei den Gastgeberinnen bereitet Eileen Campbell den Führungstreffer vor, Abwehrspielerin Marina Georgieva gibt ihr Debüt in der Startelf des Tabellenelften.

Der HSV, bei dem auch Melanie Brunnthaler startet, ist Zwölfter.