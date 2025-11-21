NEWS

ÖFB-U17 kennt WM-Halbfinal-Gegner

Die Truppe von Hermann Stadler bekommt es am Montag im Semifinale mit Italien zu tun.

ÖFB-U17 kennt WM-Halbfinal-Gegner Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich ist am Freitag bei der Fußball-U17-Weltmeisterschaft in Katar ins Halbfinale eingezogen.

Gegen Japan gab es dank Johannes Moser einen knappen Sieg >>>

Mittlerweile steht auch schon fest, welches Team sich mit Österreich kommenden Montag um den Finaleinzug matcht: Italien.

Die U17-Auswahl unseres Nachbarlandes setzt sich im Viertelfinale in Doha gegen Burkina Faso mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielt Empoli-Kicker Thomas Campaniello (83.) in der Schlussphase der Partie.

Setzt sich Österreich auch gegen Italien durch, kommt es am 27. November (17 Uhr) zum großen Endspiel. Selbst im Falle einer Halbfinal-Niederlage würde noch eine weitere Partie anstehen: Das Spiel um Platz drei (27. November, 13:30 Uhr).

Mehr zum Thema

WM-Halbfinale! Österreichs U17-Team biegt auch Japan

WM-Halbfinale! Österreichs U17-Team biegt auch Japan

ÖFB-Team
49
U17-WM: Diese TV-Sender zeigen das Viertelfinale Österreich-Japan

U17-WM: Diese TV-Sender zeigen das Viertelfinale Österreich-Japan

ÖFB-Team
29
U17-WM LIVE: Österreich schlägt auch Japan

U17-WM LIVE: Österreich schlägt auch Japan

ÖFB-Team
38
Boateng-Doku sorgt für Diskussionen

Boateng-Doku sorgt für Diskussionen

Fußball
2
Michael Wagner: "Das ist mein Leben!"

Michael Wagner: "Das ist mein Leben!"

Bundesliga
2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SK Rapid II

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SK Rapid II

2. Liga
Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Karim Konate zurück im Teamtraining

Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Karim Konate zurück im Teamtraining

Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball ÖFB-U17 U17-WM