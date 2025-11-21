ÖFB-U17 kennt WM-Halbfinal-Gegner

Österreich ist am Freitag bei der Fußball-U17-Weltmeisterschaft in Katar ins Halbfinale eingezogen.

Gegen Japan gab es dank Johannes Moser einen knappen Sieg >>>

Mittlerweile steht auch schon fest, welches Team sich mit Österreich kommenden Montag um den Finaleinzug matcht: Italien.

Die U17-Auswahl unseres Nachbarlandes setzt sich im Viertelfinale in Doha gegen Burkina Faso mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielt Empoli-Kicker Thomas Campaniello (83.) in der Schlussphase der Partie.

Setzt sich Österreich auch gegen Italien durch, kommt es am 27. November (17 Uhr) zum großen Endspiel. Selbst im Falle einer Halbfinal-Niederlage würde noch eine weitere Partie anstehen: Das Spiel um Platz drei (27. November, 13:30 Uhr).