Ex-Spieler startet Trainerkarriere beim LASK

Im Winter beendete Petar Filipovic seine Profikarriere als GAK-Spieler. In Österreich lief der Deutsche davor bereits für Ried, Austria Wien und LASK auf.

Jetzt kehrt er zurück nach Linz. Wie die Athletiker verkünden, wird Filipovic Co-Trainer bei den Amateuren des LASK. Dort arbeitet er im Trainerteam mit Chefcoach Andreas Wieland und Assistent Jürgen Panis in der Regionalliga Mitte.

Filipovic im B-Lizenz-Kurs

Filipovic spielte zwischen 2019 und 2022 für den LASK, für seine Karriere auf der Trainerbank startete er vor Kurzem mit dem Kurs der UEFA-B-Lizenz.

"Als das Interesse vom LASK aufkam, habe ich das sofort als super Möglichkeit für mich empfunden, nicht lange überlegt und wir sind uns schnell einig geworden. Der Kontakt zum Verein ist nie abgebrochen und ich habe die Zeit hier gut in Erinnerung", so der neue Co-Trainer von Andreas Wieland.