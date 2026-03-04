NEWS

Kein Cup-Halbfinale Ried-LASK am Mittwoch

Die Vorfreude auf das Oberösterreich-Derby um eine Fahrt nach Klagenfurt war vorerst vergebens. Ein Nachtragstermin wird erst bekanntgegeben.

Kein Cup-Halbfinale Ried-LASK am Mittwoch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dem SCR Altach bleibt die Frage nach dem Gegner im ersten UNIQA-ÖFB-Cup-Finale der Vereinsgeschichte vorerst offen.

Das zweite Halbfinale zwischen der SV Ried und dem LASK kann nicht am Mittwochabend stattfinden. Eine Viertelstunde vor dem geplanten Anpfiff gibt es die Absage. Dichter Nebel verunmöglicht eine Spieldurchführung.

Wann die Partie nachgetragen wird, wurde unmittelbar nach der Absage noch nicht entschieden.

