Kein Cup-Halbfinale Ried-LASK am Mittwoch

Dem SCR Altach bleibt die Frage nach dem Gegner im ersten UNIQA-ÖFB-Cup-Finale der Vereinsgeschichte vorerst offen.

Das zweite Halbfinale zwischen der SV Ried und dem LASK kann nicht am Mittwochabend stattfinden. Eine Viertelstunde vor dem geplanten Anpfiff gibt es die Absage. Dichter Nebel verunmöglicht eine Spieldurchführung.

Wann die Partie nachgetragen wird, wurde unmittelbar nach der Absage noch nicht entschieden.