Ex-Austrianer Margreitter steigt ins Trainergeschäft ein

Georg Margreitter macht seine ersten Schritte im Trainergeschäft!

Der 36-jährige Vorarlberger ist neuer Co-Trainer beim FC Dornbirn. Das gibt der Reionalliga-West-Klub am Samstag bekannt.

Margreitter beendete seine aktive Karriere im Sommer 2023. Über zwei Jahre später kehrt er ins Fußball-Business zurück und wird Co-Trainer von Heinz Fuchsbichler.

Der frühere Innenverteidiger spielte für die Wiener Austria, Wiener Neustadt und den LASK in der Bundesliga. Die meisten Einsätze sammelte er allerdings beim 1. FC Nürnberg in Deutschland.