NEWS

Ex-Austrianer Margreitter steigt ins Trainergeschäft ein

Der frühere Nürnberg- und Austria-Kicker heuert als Co-Trainer im Ländle an.

Ex-Austrianer Margreitter steigt ins Trainergeschäft ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Georg Margreitter macht seine ersten Schritte im Trainergeschäft!

Der 36-jährige Vorarlberger ist neuer Co-Trainer beim FC Dornbirn. Das gibt der Reionalliga-West-Klub am Samstag bekannt.

Margreitter beendete seine aktive Karriere im Sommer 2023. Über zwei Jahre später kehrt er ins Fußball-Business zurück und wird Co-Trainer von Heinz Fuchsbichler.

Der frühere Innenverteidiger spielte für die Wiener Austria, Wiener Neustadt und den LASK in der Bundesliga. Die meisten Einsätze sammelte er allerdings beim 1. FC Nürnberg in Deutschland.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Adi Hütter (55)
Damir Canadi (55)

Slideshow starten

20 Bilder

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: GAK - TSV Hartberg

Bundesliga heute: GAK - TSV Hartberg

Bundesliga
1
Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

International
2
Bundesliga heute: WAC - SV Ried

Bundesliga heute: WAC - SV Ried

Bundesliga
1
Bundesliga heute: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga heute: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga
1
VAR-Abschaffung? Stöger: "Hat keiner Bock darauf"

VAR-Abschaffung? Stöger: "Hat keiner Bock darauf"

Bundesliga
12
Nach 1:3-Rückstand: PSG rettet die Tabellenführung

Nach 1:3-Rückstand: PSG rettet die Tabellenführung

International
1
Last Minute! SKN bezwingt Lustenau mit dem Schlusspfiff

Last Minute! SKN bezwingt Lustenau mit dem Schlusspfiff

2. Liga
14
Kommentare

Kommentare

Fußball Regionalliga Regionalliga West FC Dornbirn Georg Margreitter