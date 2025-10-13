U21-Team will Pflichtaufgabe gegen Wales meistern

Für Österreichs U21-Fußball-Nationalteam zählt am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) im Rennen um ein Ticket für die EM 2027 nur ein Sieg.

Mit Wales kommt das nach zwei Qualifikationsspielen punktlose Schlusslicht ins Hofmann Personal Stadion nach Linz. Die ÖFB-Truppe hält hingegen wie auch Dänemark, wo am Freitag ein 1:1 erkämpft wurde, und Belgien bei vier Zählern. Unter Neo-Teamchef Peter Perchtold gab es in fünf Länderspielen vier Siege und noch keine Niederlage.

"Der Punkt in Dänemark gibt uns schon Selbstvertrauen, das wir morgen auch auf den Platz bringen wollen", sagt Perchtold. Wie beim Auftakt-3:2 im georgischen Gori gegen Belarus soll voll gepunktet werden. Blickt man auf das Papier, sollte das keine allzu große Hürde werden.

Wales verlor jeweils zu Hause nach einer 2:0-Führung mit 2:6 gegen Dänemark und zuletzt am Freitag gar mit 0:7 gegen Belgien. Das allerdings auch aufgrund eines Ausschlusses von Edward James (62.) beim Stand von 0:3.

Kameri und Adewumi fehlen

"Es ist in den beiden Spielen schon auch viel gegen die Waliser gelaufen, sie waren da phasenweise auf Augenhöhe. Sie haben gute Jungs, klare Abläufe und verfolgen einen klaren Plan", analysiert Perchtold. Auf die leichte Schulter wird die Partie also keinesfalls genommen.

Umstellungen in der Startelf sind auch im ÖFB-Team zwingend notwendig. Der in Dänemark zur Halbzeit ausgeschiedene Dijon Kameri muss wegen seiner Schulterprobleme passen, mit Oluwaseun Adewumi fehlt nach seiner Roten Karte eine weitere Offensivstütze gesperrt.

"Wir haben einige Optionen in der Offensive, ein paar von den Jungs waren schon am Freitag sehr nah an der Startelf dran. Sie werden morgen ihre Chance bekommen", erläutert der Deutsche. Als neue Option steht Hartbergs Maximilian Fillafer zur Verfügung, der nachnominiert wurde.

Fans mit Energie mitreißen

"Wir wollen die Fans mit unserer Spielweise und Energie mitreißen", sagt Perchtold. LASK-Goalie Lukas Jungwirth soll im Stadion des Lokalrivalen Blau-Weiß im besten Fall wenig zu tun bekommen. "Es ist uns ein paar Spiele nicht mehr gelungen, zu Null zu spielen. Das ist darum schon auch ein Ziel", verlautet der 21-Jährige.

Vor den beiden Quali-Partien war die ÖFB-Elf auch beim 3:1 im Test gegen Ungarn nicht ohne Gegentor geblieben. Davor bei den beiden Siegen zum Start der Amtszeit des neuen Teamchefs gegen die Schweiz (2:0) und Lettland (1:0) dagegen schon. Mit Spannung wird auch das Gruppe-I-Spiel zwischen Belgien und Dänemark verfolgt, das am Dienstag (20.00 Uhr) in Westerlo stattfindet.

