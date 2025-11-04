Rangnicks WM-Formel: 2, 4, 6

Das deutet schon darauf hin, dass wir in gewisser Weise so etwas wie eine Heimspiel-Atmosphäre haben werden.
Im ersten Spiel gesperrt sind David Alaba und Phillipp Mwene. Ob Ersterer für das Heimspiel gegen Bosnien fit wird, ist noch unklar.
"Wir müssen noch schauen, ob sich das ausgeht. Die Chance besteht aber auf jeden Fall, es sind ja noch zwei Wochen", so Rangnick.
Rumänien kein großes Thema mehr
Kein großes Thema wird in der Vorbereitung das ärgerliche, späte Gegentor in Rumänien.
"Das Spiel ist vorbei, aber es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis wir das Tor verdaut hatten. Wir werden das Spiel und die Szene sicher nochmal kurz aufarbeiten, aber nicht im großen Stil. Es gilt, den Blick nach vorne zu richten", so der Coach.
Ein Remis kann reichen, ein Sieg ist das Ziel
Und da ist das Ziel ein Sieg auf Zypern. Wenngleich auch zwei Remis reichen würden.
"Es ist doch klar, dass wir gegen Zypern auf Sieg spielen. Es besteht die Chance, an diesem Abend mit einem Sieg die Qualifikation zu feiern", sagt Rangnick.
Zudem werden rund 1.500 österreichische Auswärtsfans erwartet. "Das deutet schon darauf hin, dass wir in gewisser Weise so etwas wie eine Heimspiel-Atmosphäre haben werden. So wollen wir auch auftreten", sagt Rangnick.
Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler
Verein
TOR:
Patrick Pentz
Bröndby IF (DEN)
Alexander Schlager
Red Bull Salzburg
Nikolas Polster
Wolfsberger AC
Nicolas Kristof
SV Elversberg (GER)
ABWEHR:
David Alaba
Real Madrid (ESP)
Kevin Danso
Tottenham Hotspur (ENG)
Philipp Lienhart
SC Freiburg (GER)
Phillipp Mwene
FSV Mainz 05 (GER)
Stefan Posch
Como 1907 (ITA)
Alexander Prass
TSG Hoffenheim (GER)
Leopold Querfeld
Union Berlin (GER)
Marco Friedl
Werder Bremen (GER)
MITTELFELD:
Christoph Baumgartner
RB Leipzig (GER)
Florian Grillitsch
SC Braga (POR)
Marco Grüll
Werder Bremen (GER)
Konrad Laimer
FC Bayern (GER)
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund (GER)
Romano Schmid
Werder Bremen (GER)
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
Xaver Schlager
RB Leipzig (GER)
Nicolas Seiwald
RB Leipzig (GER)
Patrick Wimmer
VfL Wolfsburg (GER)
ANGRIFF:
Marko Arnautovic
Roter Stern Belgrad (SRB)
Raul Florucz
Union Saint-Gilloise (BEL)
Michael Gregoritsch
Bröndby IF (DEN)
Nikolaus Wurmbrand
SK Rapid
Auf Abruf:
Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0); David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 0), Flavius DANILIUC (FC Basel/SUI; 3/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 2/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz/GER; 0); Thierno BALLO (FC Millwall/ENG; 1/0), Muhammed CHAM (SK Slavia Prag/CZE; 5/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 28/1), Dejan LJUBICIC (GNK Dinamo Zagreb/CRO; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0), Andreas WEIMANN (Derby County FC/ENG; 26/2); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 9/0), Elias HAVEL (TSV Egger Glas Hartberg; 0), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 1/0), Ercan Kara (SK Rapid; 7/0)