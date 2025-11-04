Rangnicks WM-Formel: 2, 4, 6

"Die Formel lautet 2, 4, 6", sagt Ralf Rangnick.

Wenn das ÖFB-Team in den beiden finalen Quali-Spielen auswärts gegen Zypern und daheim gegen Bosnien-Herzegowina zwei, vier oder sechs Punkte holt, ist das WM-Ticket als Gruppensieger fixiert.

Die letzte Chance

"Wir wollen unbedingt dabei sein. Für mindestens eine Handvoll Spieler ist es sicher die letzte Chance. Für mich als Teamchef ist es wahrscheinlich auch die erste und letzte Chance", sagt der Deutsche.

Dass das Auswärtsspiel gegen Zypern kein Spaziergang wird, ist Rangnick klar: "Das gewinnen wir nicht mit einer normalen Durchschnittsleistung, da brauchen wir schon eine Top-Leistung."

Fragezeichen Alaba

Für das Grande Finale der WM-Quali vertraut der Teamchef auf bewährte Kräfte.

Die zuletzt verletzten Xaver Schlager und Patrick Wimmer sind wieder dabei, Nicolas Kristof als vierter Goalie zum ersten Mal im Kader.