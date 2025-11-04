NEWS

Rangnicks WM-Formel: 2, 4, 6

Der ÖFB-Teamchef will seine wohl letzte WM-Chance im großen Quali-Finale realisieren. Dabei setzt er auf bewährte Kräfte.

Harald Prantl
"Die Formel lautet 2, 4, 6", sagt Ralf Rangnick.

Wenn das ÖFB-Team in den beiden finalen Quali-Spielen auswärts gegen Zypern und daheim gegen Bosnien-Herzegowina zwei, vier oder sechs Punkte holt, ist das WM-Ticket als Gruppensieger fixiert.

Die letzte Chance

"Wir wollen unbedingt dabei sein. Für mindestens eine Handvoll Spieler ist es sicher die letzte Chance. Für mich als Teamchef ist es wahrscheinlich auch die erste und letzte Chance", sagt der Deutsche.

Dass das Auswärtsspiel gegen Zypern kein Spaziergang wird, ist Rangnick klar: "Das gewinnen wir nicht mit einer normalen Durchschnittsleistung, da brauchen wir schon eine Top-Leistung."

Fragezeichen Alaba

Für das Grande Finale der WM-Quali vertraut der Teamchef auf bewährte Kräfte.

Die zuletzt verletzten Xaver Schlager und Patrick Wimmer sind wieder dabei, Nicolas Kristof als vierter Goalie zum ersten Mal im Kader.

Das deutet schon darauf hin, dass wir in gewisser Weise so etwas wie eine Heimspiel-Atmosphäre haben werden.

Rangnick freut sich auf 1.500 ÖFB-Fans auf Zypern

Im ersten Spiel gesperrt sind David Alaba und Phillipp Mwene. Ob Ersterer für das Heimspiel gegen Bosnien fit wird, ist noch unklar.

"Wir müssen noch schauen, ob sich das ausgeht. Die Chance besteht aber auf jeden Fall, es sind ja noch zwei Wochen", so Rangnick.

Rumänien kein großes Thema mehr

Kein großes Thema wird in der Vorbereitung das ärgerliche, späte Gegentor in Rumänien.

"Das Spiel ist vorbei, aber es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis wir das Tor verdaut hatten. Wir werden das Spiel und die Szene sicher nochmal kurz aufarbeiten, aber nicht im großen Stil. Es gilt, den Blick nach vorne zu richten", so der Coach.

Ein Remis kann reichen, ein Sieg ist das Ziel

Und da ist das Ziel ein Sieg auf Zypern. Wenngleich auch zwei Remis reichen würden.

"Es ist doch klar, dass wir gegen Zypern auf Sieg spielen. Es besteht die Chance, an diesem Abend mit einem Sieg die Qualifikation zu feiern", sagt Rangnick.

Zudem werden rund 1.500 österreichische Auswärtsfans erwartet. "Das deutet schon darauf hin, dass wir in gewisser Weise so etwas wie eine Heimspiel-Atmosphäre haben werden. So wollen wir auch auftreten", sagt Rangnick.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler

Verein

TOR:

Patrick Pentz

Bröndby IF (DEN)

Alexander Schlager

Red Bull Salzburg

Nikolas Polster

Wolfsberger AC

Nicolas Kristof

SV Elversberg (GER)

ABWEHR:

David Alaba

Real Madrid (ESP)

Kevin Danso

Tottenham Hotspur (ENG)

Philipp Lienhart

SC Freiburg (GER)

Phillipp Mwene

FSV Mainz 05 (GER)

Stefan Posch

Como 1907 (ITA)

Alexander Prass

TSG Hoffenheim (GER)

Leopold Querfeld

Union Berlin (GER)

Marco Friedl

Werder Bremen (GER)

MITTELFELD:

Christoph Baumgartner

RB Leipzig (GER)

Florian Grillitsch

SC Braga (POR)

Marco Grüll

Werder Bremen (GER)

Konrad Laimer

FC Bayern (GER)

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund (GER)

Romano Schmid

Werder Bremen (GER)

Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

Xaver Schlager

RB Leipzig (GER)

Nicolas Seiwald

RB Leipzig (GER)

Patrick Wimmer

VfL Wolfsburg (GER)

ANGRIFF:

Marko Arnautovic

Roter Stern Belgrad (SRB)

Raul Florucz

Union Saint-Gilloise (BEL)

Michael Gregoritsch

Bröndby IF (DEN)

Nikolaus Wurmbrand

SK Rapid

Auf Abruf:

Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Lukas JUNGWIRTH (LASK; 0); David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 0), Flavius DANILIUC (FC Basel/SUI; 3/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 2/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz/GER; 0); Thierno BALLO (FC Millwall/ENG; 1/0), Muhammed CHAM (SK Slavia Prag/CZE; 5/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 28/1), Dejan LJUBICIC (GNK Dinamo Zagreb/CRO; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0), Andreas WEIMANN (Derby County FC/ENG; 26/2); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 9/0), Elias HAVEL (TSV Egger Glas Hartberg; 0), Mathias HONSAK (1. FC Heidenheim/GER; 1/0), Ercan Kara (SK Rapid; 7/0)

