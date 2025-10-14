Nächster Sieg! ÖFB-U19 setzt Erfolgslauf in EM-Qualifikation fort

Das ÖFB-U19-Nationalteam bleibt in der ersten Runde der EM-Qualifikation ohne Punktverlust.

Das Team von Cheftrainer Martin Scherb landet den dritten Sieg im dritten Spiel und bezwingt Israel beim Mini-Turnier in Slowenien mit 3:1. Die Tore für Österreich erzielen Mauro Hämmerle (27./Elfmeter) sowie der eingewechselte Adrian Riegel (76., 82.). Israel hatte zuvor durch Ben Simon zwischenzeitlich ausgeglichen (45+2.).

Österreich gibt Tempo vor

In der Partie ist Österreich das dominantere Team und gibt von Beginn an das Tempo vor. Erste Gelegenheiten zur Führung vergaben Aleksa und Ivanschitz. In der 27. Spielminute gelingt allerdings der Treffer: Augsburgs Mauro Hämmerle bringt Österreich per Elfmeter in Führung. Der 17-Jährige war zuvor selbst gefoult worden.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff gleicht Israel aber überraschend aus. Ilay Ben Simon erzielt nach einem Eckball das 1:1 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel vergibt Hämmerle zwar einen weiteren Elfmeter (50.), in der Schlussphase gingen die ÖFB-Junioren aber erneut in Führung. Adrian Riegel trifft nach einem Konter zum 2:1 (76.) und erhöht nur sechs Minuten später auf 3:1 - das zeitgleich auch den Endstand markiert.

"Mussten richtig leiden"

"Wir haben in der ersten Halbzeit richtig leiden müssen. Israel hat gewinnen müssen und sie haben gezeigt, warum sie aus Topf eins gezogen wurden. Aber wir haben es gut gemacht, haben doch auf ein paar Positionen rotiert, weil nicht alle Spieler bei ihren Vereinen so viel Spielzeit bekommen. Darauf mussten wir Rücksicht nehmen", resümiert Cheftrainer Martin Scherb.

"Wir haben gewusst, dass wir mit viel Qualität von der Bank nachlegen können und das war dann auch das Erfolgsrezept. Diese schnellen Umschaltmomente fordern wir immer wieder ein von den Burschen, dass sie wach sind und die Situationen erkennen. Das haben sie beim 2:1 toll umgesetzt", so der 56-Jährige weiter.

Gute Ausgangsposition für Eliterunde

Die ÖFB-Junioren bleiben durch den Erfolg in der ersten Qualifikationsrunde makellos, zuvor hatte die Scherb-Elf bereits gegen Slowenien (1:0) und Luxemburg (4:0) gewonnen.

Damit schließt Österreich die Gruppe 4 mit neun Punkten souverän als Erster ab und sichert sich eine gute Ausgangsposition für die kommende Eliterunde, die im März 2026 ausgetragen wird. Die Auslosung für die nächste Runde findet im Dezember statt.