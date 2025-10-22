NEWS

Minimalistisch: ÖFB hat ein neues Logo

Das alte Oval hat ausgedient, nun gibt es einen angedeuteten Schriftzug mit - mehr oder weniger - verstecktem Gimmick.

Minimalistisch: ÖFB hat ein neues Logo Foto: © ÖFB
Der ÖFB hat ein neues Logo, das den alten ovalen Schriftzug ersetzt: Zusammen mit der Eröffnung des ÖFB-Campus in Aspern wird dieses nun präsentiert und ziert ab sofort schon die Website des Österreichischen Fußball-Bundes.

Das "F" des Schriftzugs ist dabei in Form einer rot-weiß-roten Flagge nur angedeutet.

Die Neugestaltung wurde gemeinsam mit "FLY’" (Creative Consultancy der Demner.Group) und DMB.Brand (Demner, Merlicek & Bergmann/DMB.) in einem "mehrstufigen, kollaborativen Prozess" erarbeitet.

Auch ein Mainfest-Film wurde gemeinsam mit der "PPM" produziert, dieser wird im Rahmen der November-Länderspiele öffentlich präsentiert.

