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U18-Nationalteam startet mit Heimsieg in die EM-Quali

Zum Auftakt in die Qualifikation für die U19 EURO 2027 feiert die Elf von Oliver Lederer einen 2:1-Sieg über Israel. Am Samstag folgt direkt das nächste Heimspiel.

U18-Nationalteam startet mit Heimsieg in die EM-Quali Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das U18-Nationalteam darf über einen erfolgreichen Auftakt in die Qualifikation für die U19 EURO 2027 jubeln. Die Elf von Teamchef Oliver Lederer entscheidet das Heimspiel gegen Israel mit 2:1 für sich.

Rapid-Talent Tare Ekereokosu bringt die ÖFB-Youngsters nach elf Minuten in Führung, kurz nach der Pause legt Salzburg-Talent Nico Masching den zweiten Treffer nach. Trotz zahlreicher Chancen verpassen die Österreicher die endgültige Entscheidung und kassieren dann entgegen dem Spielerverlauf den Anschlusstreffer. Liroy Avrevaya bringt die Gäste in der 67. Spielminute zurück ins Spiel.

In der Schlussphase lässt die ÖFB-Defensive aber nichts mehr anbrennen und holt den wichtigen Auftaktsieg.

Bereits am Samstag (18:00 Uhr) ist das U18-Nationalteam erneut gefordert, wenn es abermals in Wiener Neustadt gegen Bosnien-Herzegowina, das zum Auftakt Deutschland mit 1:2 unterlag, geht.

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