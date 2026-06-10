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Brasilianer debütiert für ÖFB-U16 - Sieg gegen Deutschland!

Österreichs U16-Nationalteam verlässt den Platz am ÖFB-Campus mit einem Testspiel-Sieg gegen Deutschland.

Brasilianer debütiert für ÖFB-U16 - Sieg gegen Deutschland! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-U16-Nationalteam (Jahrgang 2010) darf sich am Mittwoch über einen Prestigeerfolg freuen! Gegen die U16 Deutschlands feiert man am Wiener ÖFB-Campus einen 2:1-Testspiel-Sieg.

Zwar geht Deutschland kurz vor der Pause in Führung, die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler dreht die Partie in weiterer Folge jedoch dank Toren von Aldin Delimehic (48.) und Kayra Sahinbaz (52.).

Es war das erste von zwei Testspielen gegen Deutschland am Mittwoch, das erste Freundschaftsspiel endete 0:0.

Unter anderem feiert auch der 15-jährige aus Brasilien stammende Cauã Rirsch da Costa sein ÖFB-Debüt.

Die Nominierung des Brasilianers folgte auf Empfehlung von Ralf Rangnick >>>

Die Aufstellungen:

ÖFB-Startelf beim 0:0: Hummer (41. Simo) - Rirsch da Costa, Rudolph (40. Maleschek), Stojanovic, Schertler - Moser, Neuhäuser (K), Gort - Pöttschacher, Habisohn (40. Delimehic), Gauglhofer 

ÖFB-Startelf beim 2:1: Simo (20. Nemetschek)- Kosmus (K) (40. Maleschek), Ekhator, Zendeli, Sahinbaz - Bah, Hechenbichler, S. Hartl, Petric - Ömer Efe (40. Delimehic), M. Hartl

Die gescheiterten Einbürgerungen des ÖFB

Franjo Ivanovic
Leon Grgic

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