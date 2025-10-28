Heimsieg! ÖFB-Frauen fixieren Nations-League-Klassenerhalt

Österreichs Frauen-Nationalteam hat den Klassenerhalt in Liga A der UEFA Women’s Nation League geschafft! Die Auswahl von Teamchef Alexander Schriebl gewinnt in Wien gegen Tschechien mit 2:0 und dreht damit das 0:1 aus dem Hinspiel.

Das ÖFB-Team, bei dem verletzungsbedingt einige Stammspielerinnen fehlen, geht in der ersten Hälfte durch einen Puntigam-Elfmeter mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgt die eingewechselte Klein, die zwei Tage vor dem Tschechien-Rückspiel für die verletzte Schiechtl nachnominiert wurde, für den umjubelten Siegtreffer.

Die Tschechinnen strahlen zu Beginn vor allem in Umschaltsituationen Gefahr aus. Dann übernimmt das ÖFB-Team die Kontrolle. In der 22. Minute bringt Hickelsberger einen Kopfball aufs Tor, Gäste-Torhüterin Votikova ist zur Stelle.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde kommt die tschechische Schlussfrau jedoch zu spät aus ihrem Tor und räumt Campbell im Strafraum um. Schiedsrichterin Lehtovaara zeigt auf den Punkt. Puntigam tritt an und verwandelt sicher zum 1:0 (34.).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verpasst Brunnthaler in der Mitte einen Hickelsberger-Stanglpass nur knapp (45.+2).

Nachnominierte Klein sorgt für die Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff drängen die Österreicherinnen auf das zweite Tor. Die bis dahin beste Chance auf das 2:0 hat Hickelsberger, die aus kurzer Distanz aber nur die Stange trifft (65.).

Tschechiens Torhüterin Votikova kommt eine Viertelstunde vor Schluss dann ein zweites Mal zu spät aus dem Kasten, grätscht Hickelsberger knapp außerhalb des Sechzehners um und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz (74.).

In Überzahl bleiben die ÖFB-Frauen spielbestimmend. Kurz vor Schluss belohnen sich die Österreicherinnen mit dem Siegtreffer. Ein Corner wird kurz ausgespielt. Naschenwengs Hereingabe findet in der Mitte Klein, die per Kopf zum 2:0 trifft (89.). Sowohl die Vorlagengeberin als auch die Torschützin wurden in der Schlussphase eingewechselt.

Die rot-weiß-roten Fußballerinnen bleiben damit unter den besten 16 Nationen Europas und dürfen sich ab dem Frühjahr 2026 über einen vermeintlich leichteren Weg in der WM-Qualifikation für die Endrunde 2027 in Brasilien freuen. In der Nations League bleiben Österreichs Frauen seit der Einführung 2022 in der Topliga.