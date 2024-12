Die Sport-Verantwortlichen der zehn Klubs der ADMIRAL Frauen-Bundesliga haben Barbara Dunst zum zweiten Mal in Folge zur Fußballerin des Jahres gewählt. Hier nachlesen >>>

Nur drei Wahlberechtigte hatten die 27-jährige Steirerin ganz oben auf ihrem Zettel, am Ende setzte sich die Frankfurt-Mittelfeldspielerin trotzdem gegen Sarah Zadrazil und Co. durch.

So wurde abgestimmt:

Liese Brancao (SKN St. Pölten):

1.) Sarah Zadrazil (FC Bayern München): "Sie spielt sehr solide und konstant im Verein, in der deutschen Bundesliga und der Champions League, und auch im ÖFB-Nationalteam."

2.) Sarah Puntigam (Houston Dash)

3.) Verena Hanshaw (AS Roma)

Stefan Kenesei (FK Austria Wien):

1.) Zadrazil: "Sie ist eine absolute Führungsspielerin und Stammkraft bei Bayern und dem Nationalteam."

2.) Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt)

3.) Eileen Campbell (SC Freiburg)

Mark Dobrounig (Vienna):

1.) Dunst: "Sie bringt seit Jahren konstant gute Leistungen im Verein und im Nationalteam, wo sie der Dreh- und Angelpunkt ist. Sie hat eine enorme Kreativität und Entschlossenheit in ihrem Spiel."

2.) Marie-Therese Höbinger (Liverpool)

3.) Nicole Ojukwu (SC Freiburg)

Sargon Duran (SK Sturm Graz):

1.) Dunst: "Sie ist eine Spielerin, die enorme Geschwindigkeit hat, ein sehr gutes Dribbling und sehr torgefährlich ist. Frontales 1:1 ist eine ihrer absoluten Stärken. Sie ist eine ganz klare Unterschiedsspielerin."

2.) Lilli Purtscheller (SGS Essen)

3.) Puntigam

Alexander Schriebl (FC Bergheim):

1.) Zadrazil: "Sie spielt bei den starken Bayern eine tragende Rolle und verfügt über ein außergewöhnliches Spielverständnis."

2.) Dunst

3.) Claudia Wasser (Vienna)

Mario Graf (USV Neulengbach):

1.) Höbinger: "Sie ist eine sehr intelligente Spielerin, Leistungsträgerin in der Nationalmannschaft und auch bei Liverpool."

2.) Purtscheller

3.) Zadrazil

Tobias Thies (SCR Altach):

1.) Valentina Mädl (SKN St. Pölten): "Als größtes Sturmtalent im österreichischen Fußball, hat sie ein hervorragendes 2024 gespielt. Trotz ihrem jungen Alter wirkt sie auf dem Platz schon sehr abgeklärt und ihr Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wenn Valentina so weitermacht, wird es für sie relativ schnell ins Ausland gehen."

2.) Purtscheller

3.) Campbell

Klaus Stocker (SPG FC Lustenau/FC Dornbirn):

1.) Sophie Hillebrand (SKN St. Pölten): "Sie hat in diesem Jahr eine tolle Performance hingelegt und eine starke Entwicklung genommen."

2.) Sophie Maierhofer (SK Sturm Graz)

3.) Campbell

Stefan Unterberger (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen):

1.) Chiara d'Angelo (SKN St. Pölten): "Für mich ist sie Stand heute die beste Spielerin auf dieser Position in Österreich, in der Art und Weise wie sie das Spiel interpretiert. Sie hat auch bei der U20-WM und in der Champions League starke Leistungen gezeigt."

2.) Louise Schöffel (FK Austria Wien)

3.) Evelin Kurz (USV Neulengbach)

Benjamin Stolte (LASK):

1.) Dunst: "Sie wurde auch bei der Bruno Gala zur Legionärin der Saison gewählt und bringt in Deutschland seit Jahren schon konstante Leistungen auf hohem Niveau."

2.) Katharina Naschenweng (Bayern München)

3.) Purtscheller

Endstand der Wahl zu Österreichs Fußballerin des Jahres 2024

(Punktevergabe: Erste 5 Punkte, Zweite 3, Dritte 1):

Platz Spielerin Verein Punkte 1. Barbara Dunst Eintracht Frankfurt 21 (3 erste Ränge) 2. Sarah Zadrazil FC Bayern München 16 (3) 3. Lilli Purtscheller SGS Essen 10 4. Marie-Therese Höbinger FC Liverpool 8 (1) 5. Valentina Mädl SKN St. Pölten 5 (1) . Sophie Hillenbrand SKN St. Pölten 5 (1) . Chiara d'Angelo SKN St. Pölten 5 (1) 8. Sarah Puntigam Houston Dash 4 9. Eileen Campbell SC Freiburg 3 . Sophie Maierhofer SK Sturm Graz 3 . Louise Schöffel FK Austria Wien 3 . Katharina Naschenweng FC Bayern München 3 13. Nicole Ojukwu SC Freiburg 1 . Verena Hanshaw AS Roma 1 . Claudia Wasser First Vienna FC 1 . Evelin Kurz USV Neulengbach 1