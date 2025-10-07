Suche
    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    In den Reihen von Roter Stern Belgrad gibt es einen ÖFB-Kandidaten. Diesen Anteil hatte Marko Arnautovic und so schätzt er die Lage ein:

    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic Foto: © GEPA/getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    von Johannes Bauer , Fabian Flügel

    Tomás Händel lautet der Name, der zuletzt mit dem ÖFB in Verbindung gebracht wurde: 24 Jahre alt, zentrales Mittelfeld, gebürtiger Portugiese mit österreichischen Großeltern - und Teamkollege von Marko Arnautovic bei Roter Stern Belgrad.

    Es ist kein Zufall, dass die Diskussion kurz nach dem Wechsel des Stürmers in die serbische Hauptstadt aufkommt: "Ich war Vermittler", so "Arnie" auf Nachfrage von LAOLA1.

    "Ich hatte ein längeres Gespräch mit ihm. Er ist offen. Aber ich weiß nicht, ob es so einfach ist", meint der 36-Jährige hinsichtlich der bürokratischen Hürden. Zuletzt hieß es vom Fußball-Bund, dass die Möglichkeit "evaluiert werde">>>.

    Händel gefalle Arnautovic am Platz "sehr gut. Er ist einer, der sehr viel ohne Ball arbeitet. Mit Ball hat er riesige Qualitäten. Er ist eine große Bereicherung für uns bei Roter Stern."

