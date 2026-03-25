Die gescheiterten Einbürgerungen des ÖFB

Nicht nur auf Vereinsebene wird regelmäßig um die Gunst der besten Talente gefeilscht.

Immer wieder dürfen sich Spieler auch beim Thema Nationalmannschaft zwischen zwei oder gar mehreren Optionen entscheiden.

Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka konnte der ÖFB zwei Talente für Österreich gewinnen.

Auch in der Vergangenheit mussten viele Akteure diese schwierige Entscheidung treffen - oft fiel diese gegen Österreich aus.

LAOLA1 zählt 22 Spieler auf, die für das ÖFB-Team auflaufen hätten können, aus unterschiedlichen Gründen dies jedoch nie taten bzw. tun werden.