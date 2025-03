Die Slowenien-Partie lässt grüßen.

Trotz klarer Dominanz misslingt es dem ÖFB-Team (erneut), ein Spiel zu gewinnen. Der Aufstieg in Gruppe A der UEFA Nations League muss am Sonntag (18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Belgrad fixiert werden.

In einer Reaction-Episode der Ansakonferenz blicken Hannes, Harald und Patrick auf das 1:1 im Hinspiel gegen Serbien. Die besten Kommentare der User kommen dabei nicht zu kurz.

LAOLA1-User "paulchenpanther" schreibt: "Was nützt eine starke Leistung, wenn man nicht imstande ist, weitere Tore zu erzielen? Nach der ersten Hälfte hätte man schon höher führen müssen, dieses 1:1 wird jetzt im Rückspiel zu wenig sein."

"Oisleiwand1" meint via Instagram: "Vorne einfach zu harmlos. No Fitzi, no Party."

