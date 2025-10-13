Suche
    ÖFB-Team: Ein Bauchfleck mit Folgen?

    Österreich verliert in letzter Sekunde in Rumänien - ein kleiner Dämpfer oder doch mehr?

    von Harald Prantl , Patrick Gstettner , Johannes Kristoferitsch , Julia Haunschmid

    Vom Gala-Dinner zur Magerkost.

    Nur wenige Tage nach dem 10:0-Rekordsieg gegen San Marino platzt die rot-weiß-rote Euphorie in Bukarest. "Nicht in Nordamerika, sondern auf dem Boden der Realität gelandet", schreibt Bernd Fliesser auf Twitter.

    "Rangnick wechselt wieder zu spät. Es ist exakt wie gegen Serbien, Slowenien und die Türkei bei der EM. In wichtigen Spielen das pure Vercoachen", meint Marvin auf Twitter. Steffen_Curry06 kommentiert auf YouTube: "Österreich hat das Spiel nie richtig begonnen."

    In einer Ansakonferenz Spezial analysieren Hannes, Harald, July und Patrick die Last-Minute-Niederlage: Woran lag’s? War es einfach nicht der Tag des Nationalteams – oder trifft Teamchef Ralf Rangnick eine Mitschuld?

    Kommentare