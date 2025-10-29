Rapid dank Kara-Tor im Cup-Viertelfinale

Der SK Rapid steht im Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups. Die Hütteldorfer gewinnen das Auswärtsspiel in St. Pölten gegen den SKN mit 1:0. Für den entscheidenden Treffer sorgt Kara in der 30. Minute.

In der ersten Viertelstunde herrscht in beiden Strafräumen wenig Betrieb. Dann findet der Zweitliga-Tabellenführer vor ausverkauftem Haus (8.076 Fans) immer besser ins Spiel. Hausjell und Young können sich offensiv in Szene setzen.

Die beste SKN-Chance hat aber Abwehrspieler Skogen, der Rapid-Torhüter Gartler mit einer Direktabnahme prüft. Der Schlussmann wehrt den Schuss auf der Linie ab (27.).

Karas Goldtor

Nach einer halben Stunde durchbricht Rapid die gute Phase der St. Pöltner. Wurmbrands Hereingabe findet an der zweiten Stange Kara, der per Kopf die 1:0-Führung besorgt.

Das Tor tut den Hütteldorfern sichtlich gut. Kurz vor der Pause kommt Auer zu einem Abschluss, SKN-Schlussmann Knett verhindert einen weiteren Gegentreffer (43.).

SKN in Hälfte zwei aktiv, aber nicht zwingend genug

In der zweiten Hälfte agiert Rapid über weite Strecken passiv. Bei den Gastgebern zeigen vor allem Amoah und Young auf. Skogen köpfelt nach rund einer Stunde im Fünfer über die Latte (59.). Danach scheitert es beim Heimteam oft am letzten Pass, der nicht ankommt.

In der Schlussphase lässt die Stöger-Elf nichts mehr anbrennen und zieht mit dem 1:0-Erfolg in die nächste Cup-Runde ein. Es ist der zweite Pflichtspielsieg in Folge für Rapid. Der SKN verliert zum zweiten Mal in Serie.