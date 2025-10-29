120.+2! Ried feiert späten Sieg bei LigaZwa-Schlusslicht

Die SV Ried steht im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups!

Der Bundesligist tut sich über 120 Minuten beim Zweitliga-Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz schwer und gewinnt am Ende dank eines Last-Minute-Treffers mit 1:0 n.V.

Bregenz, bei denen beide etatmäßigen Keeper angeschlagen passen mussten und der eigentliche dritte Torhüter Linder sein Pflichtspieldebüt feiert, startet wie erwartet sehr defensiv. Der Bundesligist macht das Spiel, der Zweitligist lauert auf die Kontersituationen.

Erst mit Fortdauer der ersten Hälfte wird der Favorit aus Oberösterreich besser, die letzte Konsequenz gegen den tiefen Block fehlt aber. Abschlüsse von Grosse (10./16.), Havenaar (25./26.) und Wernitznig (44.) segeln am Tor vorbei bzw. finden in Linder ihren Meister. Von Bregenz kommt offensiv wenig, einzig einen Maksimovic-Abschluss kann das Zweitliga-Schlusslicht verzeichnen (33.).

Ried findet kein Mittel

Auch im zweiten Spielabschnitt zeigt sich ein ähnliches Bild. Ried beißt sich an der Bregenzer-Defensive die Zähne aus und findet kaum Lücken. Die meisten Torannäherungen kommen hauptsächlich über weite Einwürfe und Ecken zustande.

Die beste Gelegenheit hat Pomer aus der Distanz. Der Wing-Back knallt die Kugel aber mit voller Wucht an den Querbalken (68.) und so geht es torlos in die Verlängerung.

Maart scheitert vom Punkt

Auch in der Verlängerung bleibt Ried die spielbestimmende Mannschaft und kommt früh durch den kurz zuvor eingewechselten Sane zur Topchance. Der Stürmer steht völlig frei am Fünfer, köpft jedoch am Tor vorbei (95.).

Kurz vor dem Pausenpfiff in der Verlängerung hat Ried aus dem Nichts die große Chance auf den Sieg. Linder bringt einen Ried-Spieler zu Fall und Schiedsrichter Greinecker zeigt auf den Punkt. Maart übernimmt Verantwortung, scheitert aber kläglich und schießt die Kugel am Tor vorbei.

Last-Minute-Steurer

Auch kurz vor Schluss hat der Bundesligist erneut die große Chance auf den Sieg. Havenaar verstolpert am langen Pfosten aber einen Querpass von Bajlicz (118.).

Lange deutet alles auf ein Elfmeterschießen hin, doch mit der letzten Sekunde gelingt den Riedern hier noch der Siegtreffer. Nach einer Standardsituation kommt Steurer zum Abschluss und findet den Weg durch die Bregenzer Beine. Ried steht damit im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups und Bregenz mit leeren Händen da.