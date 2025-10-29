WAC kämpft sich in der Verlängerung ins Cup-Viertelfinale

Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups liegt der WAC beim SKU Amstetten zwischenzeitlich mit zwei Toren zurück, gewinnt nach Verlängerung aber doch noch mit 3:2 und steigt in die nächste Runde auf.

Nach 20 Minuten wird es erstmals halbwegs gefährlich, als Markus Pink eine Hereingabe am langen Eck knapp verpasst.

Doch dann schockt Amstetten die Kärntner, nach einer Flanke von Thomas Mayer und Kopfballverlängerung von Alieu Conateh kullert David Peham den Ball unter WAC-Tormann Lukas Gütlbauer vorbei ins Tor (27.).

Anschlusstreffer zu günstigem Zeitpunkt

Der WAC reagiert noch zurückhaltender, zuerst trifft Amstettens Felix Köchl fast zufällig mit einem als Befreiungsaktion gedachten Weitschuss, der Ball senkt sich gefährlich und fordert Gütlbauer heraus, der zur Ecke klärt.

Diese führt dann zum 2:0 für die Hausherren, Philipp Offenthaler steht im Gestocher genau richtig und spitzelt den Ball ins Tor (35.).

Mit der letzten Aktion vor der Pause können die Wolfsberger zumindest den Anschlusstreffer erzielen, Dejan Zukic trifft nach einer Flanke von Boris Matic per Kopf (45.+1).

Gelb-Rot als Knackpunkt

Nach dem Seitenwechsel kommt Angelo Gattermayer ins Spiel, das zahlt sich aus. Wimmer flankt von links, der Stürmer steht da, wo ein Stürmer stehen muss, und köpft zum Ausgleich (59.).

Eine gute Viertelstunde vor Schluss zeigt Amstetten-Keeper Tiago Estevao eine Weltklasse-Parade, er entschärft einen weiteren Kopfball von Gattermayer aus kurzer Distanz großartig.

In der 88. Minute sieht Niklas Pertlwieser nach einem Foul zunächst Gelb, beschwert sich dann aber zu viel, sodass der Unparteiische den Amstettner mit Gelb-Rot vom Platz schickt.

Der WAC hat aber nicht genug Durchschlagskraft, um für die Entscheidung zu sorgen, darum geht es in die Verlängerung.

Joker erlösen Pacult

Auch dort haben die Wolfsberger trotz der Überzahl und klarer Feldüberlegenheit nur wenige Chancen, die mit Abstand größte durch Pink, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung per Kopf die Latte trifft.

So deutet vieles auf ein Elfmeterschießen hin, doch in der 115. Minute findet Donis Avdijaj in einer Co-Produktion zweier Joker doch noch eine Lücke und setzt Erik Kojzek ein, der sich umdreht und den erlösenden Siegestreffer erzielt.