Altach schockt Salzburg und steht erstmals im Cup-Finale!

Der SCR Altach gewinnt das Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups mit 1:0 gegen den FC Red Bull Salzburg und steht erstmals im Finale!

Salzburg startet erwartet dominant in die Partie, kommt aber bis auf einen Stangen-Kopfball durch Yeo (10.) kaum zu gefährlichen Abschlüssen.

Altach absorbiert den Druck und kann mit der Zeit immer mehr Durchschlagskraft in die schnellen Gegenstöße bringen. In der Schlussphase der ersten Hälften haben die Altacher so sogar die besseren Chancen. Ouedraogo trifft die Innenstange im langen Eck (39.), Diawara nagelt einen Volley aus kaum sechs Metern an die Querlatte (45.).

Unmittelbar vor der Pause ist es dann so weit: Greil tritt den Eckball, Jäger köpft wuchtig ein und Altach führt in Salzburg (45.+2).

Salzburg drängt vergebens

Salzburg zeigt nach der Pause mehr Offensivdrang, bleibt aber immer wieder am tiefen Block der Rheindörfler hängen. Konate scheitert aus kurzer Distanz an Torhüter Stojanovic, (55.), Yeo verfehlt knapp (60.).

Auf der anderen Seite bekommt der eingewechselte Hrstic durch einen missglückten Rückpass von Schuster die beste Chance der Partie serviert, schließt aber überhastet mit dem Kopf ab und verpasst so das 2:0 (68.).

Auch mit nur einem Tor Vorsprung spielen die Altacher den Rest der Partie trocken hinunter und bringen das 1:0 ins Ziel.