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Neue TV-Heimat für den ÖFB Cup

Ab der neuen Saison wird der UNIQA ÖFB Cup auf JOYN und PULS 4 zu sehen sein.

Neue TV-Heimat für den ÖFB Cup Foto: © GEPA
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Der UNIQA ÖFB Cup hat ab der Saison 2026/27 eine neue TV-Heimat.

Streaminganbieter JOYN und TV-Sender PULS 4 übertragen ein ausgewähltes Spiel (Zweitwahlrecht) von der 1. Runde bis inklusive des Viertelfinals exklusiv live und kostenlos.

Insgesamt sind pro Saison also vier Live-Spiele auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Die Vereinbarung mit dem ÖFB gilt für die nächsten vier Spielzeiten.

Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB: "Neben unserem langjährigen Partner ORF ist diese Vereinbarung mit JOYN & PULS 4 ein wichtiger Schritt, um das Live-Angebot rund um den UNIQA ÖFB Cup weiter zu verbreitern und unterschiedliche Zielgruppen noch gezielter anzusprechen."

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